1 fľaša
8 oz/240 ml
Cumlík so stredným prietokom
3 – 6 m
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.
4.9
z 5
277
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Lemuris
28/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
hezká a funkční lahvička
Lahvička se mi velice zalíbila designem a předčila má očekávání. Díky materiálu mléko v ní vydrží déle teplé. Jednoduše se rozebírá a čistí. Miminko se při krmení musí snažit sát, takže nemám strach, že by začalo odmítat prso. Problémy s bolením bříška s touto lahvičkou také nemáme. Za mě nejlepší lahvička ze všech které jsem doposud vyzkoušela.
Výhody
snadné čištění, miminko netrpí na bolení bříška, hezký design
Nevýhody
na žádné jsem nepřišla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Leny001
15/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Nejlepší láhev
Pevný odolný materiál, nerozbitný ani při pádu, snadno se čistí, může se používat v myčce na nádobí
Výhody
Materiál, odolnost, velikost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Marie K.
08/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Praktická skleněná designovka
Lahvičku Natural Response jsme si se synem moc oblíbili a to zejména pro její hezký design, odolný skleněný materiál, snadné čistění a příjemný tvar. Objem mi přijde dostačující. S protékáním jsme neměli problém, je však třeba být při zavírání víčka opatrný, protože má tendenci přeskakovat.
Výhody
jednoduché čistění, pěkný design, skleněný materiál
Nevýhody
protáčení uzávěru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011