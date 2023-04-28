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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Philips Avent Natural ResponseSklenená detská fľaša

SCY933/01

4.9
| (277) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, podobne ako na prsníku, čo uľahčuje kombináciu dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • 1 fľaša

  • 8 oz/240 ml

  • Cumlík so stredným prietokom

  • 3 – 6 m

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Navrhnuté na zníženie výskytu koliky a nepohodlia

Navrhnuté na zníženie výskytu koliky a nepohodlia

Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

277

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

28/04/2023

Česká republika

Česká republika

hezká a funkční lahvička

Lahvička se mi velice zalíbila designem a předčila má očekávání. Díky materiálu mléko v ní vydrží déle teplé. Jednoduše se rozebírá a čistí. Miminko se při krmení musí snažit sát, takže nemám strach, že by začalo odmítat prso. Problémy s bolením bříška s touto lahvičkou také nemáme. Za mě nejlepší lahvička ze všech které jsem doposud vyzkoušela.

Výhody

snadné čištění, miminko netrpí na bolení bříška, hezký design

Nevýhody

na žádné jsem nepřišla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

15/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší láhev

Pevný odolný materiál, nerozbitný ani při pádu, snadno se čistí, může se používat v myčce na nádobí

Výhody

Materiál, odolnost, velikost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická skleněná designovka

Lahvičku Natural Response jsme si se synem moc oblíbili a to zejména pro její hezký design, odolný skleněný materiál, snadné čistění a příjemný tvar. Objem mi přijde dostačující. S protékáním jsme neměli problém, je však třeba být při zavírání víčka opatrný, protože má tendenci přeskakovat.

Výhody

jednoduché čistění, pěkný design, skleněný materiál

Nevýhody

protáčení uzávěru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY933/01 Skleněná kojenecká lahev

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