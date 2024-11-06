PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený
Balík cumlíkov Mix & Match
3 kusy
Cumlík so stredným prietokom, cumlík s rýchlym prietokom, cumlík s extra rýchlym prietokom
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.8
z 5
97
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Andula_1
06/11/2024
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Savička Avent
[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička
Pavla0323
24/07/2023
Česká republika
Super savička, spokojenost
Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.
Výhody
Tvar savičky, materiál
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička
Pavlína 97
09/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE
Doporučuji. Savička je praktická a miminku se z ní dobře pije.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička
V porovnaní s predchádzajúcim obalom.
Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011