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  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné
  • Každé dieťatko je jedinečné

Philips Avent Natural ResponseCumlík

SCY960/03

4.8
| (97) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Každé dieťatko je jedinečné
Sada cumlíkov Philips Avent Natural Response vám pomôže nájsť ten správny rytmus pre vaše dieťa a umožní vám jednoduchý prechod, keď sa potreby dieťaťa počas rastu zmenia. Vek je len jedným ukazovateľom, pretože každé dieťa má svoj vlastný rytmus pitia. Prirodzené prisatie vďaka cumlíku v tvare prsu. Cumlík uvoľňuje mlieko iba vtedy, keď dieťa aktívne pije. Konštrukcia cumlíka zabraňuje kvapkaniu, vylievania mlieka a jeho plytvaniu. Navrhnuté na zníženie rizika koliky a bolavého bruška.
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Nájdite vhodný tok pre to svoje

Každé dieťatko je jedinečné

  • Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený

  • Balík cumlíkov Mix & Match

  • 3 kusy

  • Cumlík so stredným prietokom, cumlík s rýchlym prietokom, cumlík s extra rýchlym prietokom

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

97

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

06/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Savička Avent

[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička, spokojenost

Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.

Výhody

Tvar savičky, materiál

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE

Doporučuji. Savička je praktická a miminku se z ní dobře pije.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY963/02 Savička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcim obalom.

  2. Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.

  3. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011