Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený
2 kusy
Cumlík s mimoriadne pomalým prietokom
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.7
z 5
15
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lemuris
28/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
miminko se musí snažit:-)
Oblíbili jsme si savičku, protože občas dokrmujeme a oproti jiným savičkám se musí miminko snažit jako když saje z prsu, takže nemám strach že by prsa začalo odmítat :-) Savička se snadno vydává a zadává do závitu takže se snadno čistí. Jsme velice spokojeni.
Výhody
věrohodně napodobuje prso
Nevýhody
na žádné jsem nepřišla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička
Leny001
15/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Nejlepší savička
Měkký a pružný materiál, úžasný tvar, kombinujeme kojení a dokrmování. Dítě je spokojené, bez bolesti bříška.
Výhody
Materiál, tvar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička
Marie K.
08/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Ideální savička pro novorozence
Ze začátku bylo pro syna těžké něco vycucnout, ale s každým dalším pokusem se to zlepšovalo. Je plně kojený, dostává však 3x denně malé množství mlíčka s fortifikací z lahvičky. Bála jsem se, jestli to nebude mít negativní vliv na kojení, opak je však pravdou. Tvar savičky velmi dobře simuluje tvar prsu, stejně tak nízký průtok má pozitivní vliv na saní z prsu. A jako bonus díky antikolikové funkci mimčo nenasaje nežádoucí vzduch! Jsme moc spokojeni a produkt doporučujeme.
Výhody
silikonový materiál, tvar, nízký průtok, antikoliková
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička
V porovnaní s predchádzajúcim obalom.
Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011