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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Philips Avent Natural ResponseCumlík

SCY961/02

4.7
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, podobne ako na prsníku, čo uľahčuje kombináciu dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený

  • 2 kusy

  • Cumlík s mimoriadne pomalým prietokom

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.7

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

28/04/2023

Česká republika

Česká republika

miminko se musí snažit:-)

Oblíbili jsme si savičku, protože občas dokrmujeme a oproti jiným savičkám se musí miminko snažit jako když saje z prsu, takže nemám strach že by prsa začalo odmítat :-) Savička se snadno vydává a zadává do závitu takže se snadno čistí. Jsme velice spokojeni.

Výhody

věrohodně napodobuje prso

Nevýhody

na žádné jsem nepřišla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička

15/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší savička

Měkký a pružný materiál, úžasný tvar, kombinujeme kojení a dokrmování. Dítě je spokojené, bez bolesti bříška.

Výhody

Materiál, tvar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ideální savička pro novorozence

Ze začátku bylo pro syna těžké něco vycucnout, ale s každým dalším pokusem se to zlepšovalo. Je plně kojený, dostává však 3x denně malé množství mlíčka s fortifikací z lahvičky. Bála jsem se, jestli to nebude mít negativní vliv na kojení, opak je však pravdou. Tvar savičky velmi dobře simuluje tvar prsu, stejně tak nízký průtok má pozitivní vliv na saní z prsu. A jako bonus díky antikolikové funkci mimčo nenasaje nežádoucí vzduch! Jsme moc spokojeni a produkt doporučujeme.

Výhody

silikonový materiál, tvar, nízký průtok, antikoliková

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY961 Savička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcim obalom.

  2. Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.

  3. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011