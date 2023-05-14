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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Philips Avent Natural ResponseCumlík

SCY962/02

5
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, podobne ako na prsníku, čo uľahčuje kombináciu dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený

  • 2 kusy

  • Cumlík s pomalým prietokom

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

14/05/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá náhrada za prso

Na tyto savičky nedáme dopustit. Ihned nám vyhovovaly, především kvůli ideálnímu tvaru ve tvaru prsa.

Výhody

Výborná náhrada za prso

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička

13/05/2023

Česká republika

Česká republika

Savicka

super savicka ktera netece pokud dite nesaje, zabranuje polykani vzduchu a bolesti briska

Výhody

anatomicky velmi podobna

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička

13/05/2023

Česká republika

Česká republika

nejlepší savička

máme i starší verze saviček od Aventu a tato je nejlepší! Neteče, má skvělý tvar a ventil na vzduch

Výhody

dítě musí sát aby mléko teklo

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcim obalom.

  2. Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.

  3. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011