Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený
2 kusy
Cumlík s pomalým prietokom
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
5.0
z 5
15
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Rosielina
14/05/2023
Česká republika
Skvělá náhrada za prso
Na tyto savičky nedáme dopustit. Ihned nám vyhovovaly, především kvůli ideálnímu tvaru ve tvaru prsa.
Výhody
Výborná náhrada za prso
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička
Verusm
13/05/2023
Česká republika
Savicka
super savicka ktera netece pokud dite nesaje, zabranuje polykani vzduchu a bolesti briska
Výhody
anatomicky velmi podobna
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička
Veru12
13/05/2023
Česká republika
nejlepší savička
máme i starší verze saviček od Aventu a tato je nejlepší! Neteče, má skvělý tvar a ventil na vzduch
Výhody
dítě musí sát aby mléko teklo
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY962 Savička
V porovnaní s predchádzajúcim obalom.
Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011