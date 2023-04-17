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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Philips Avent Natural ResponseCumlík

SCY964/02

5
| (123) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, podobne ako na prsníku, čo uľahčuje kombináciu dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený

  • 2 kusy

  • Cumlík s rýchlym prietokom

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Navrhnuté na zníženie výskytu koliky a nepohodlia

Navrhnuté na zníženie výskytu koliky a nepohodlia

Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

123

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2
1

17/04/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička

S lahví jsem naprosto spokojená, bez BPA, savička ergonomicky tvarovaná, s ventilem nepropouští do bříška přebytečný kyslík a zabraňuje kolice.

Výhody

Tvar

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička

16/04/2023

Česká republika

Česká republika

Savička s antikolikovou úpravou a regulací toku

Už dvě lahvičky od Avent Natural máme, takže antikolikovou úpravu savičky jsem znala a byla jsem s ní spokojená. Co mě zajímalo byl regulovaný tok mléka. Stále částečně kojím a tak pro mne bylo důležité, aby savička nenarušila přirozené kojení. Měla jsem možnost savičku 4 dny vyzkoušet a bylo vidět, jak se syn naučil vynaložit úsilí, aby mléko teklo a při kojení jsem nezaznamenala žádný problém.

Výhody

Antikoliková úprava a regulovaný tok

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička

16/04/2023

Česká republika

Česká republika

Savičky avent

Savičky bych určitě doporučila. Vyhovuje mi tvar a materiál. Syn se mi přisaje zpět k prsu což je velká výhoda.

Výhody

Tvar, průtok, možnost výměny za savičku s jiným otvorem

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcim obalom.

  2. Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.

  3. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011