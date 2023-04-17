Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený
2 kusy
Cumlík s rýchlym prietokom
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.
5.0
z 5
123
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Katkalusa
17/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Super savička
S lahví jsem naprosto spokojená, bez BPA, savička ergonomicky tvarovaná, s ventilem nepropouští do bříška přebytečný kyslík a zabraňuje kolice.
Výhody
Tvar
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička
Misshhka
16/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Savička s antikolikovou úpravou a regulací toku
Už dvě lahvičky od Avent Natural máme, takže antikolikovou úpravu savičky jsem znala a byla jsem s ní spokojená. Co mě zajímalo byl regulovaný tok mléka. Stále částečně kojím a tak pro mne bylo důležité, aby savička nenarušila přirozené kojení. Měla jsem možnost savičku 4 dny vyzkoušet a bylo vidět, jak se syn naučil vynaložit úsilí, aby mléko teklo a při kojení jsem nezaznamenala žádný problém.
Výhody
Antikoliková úprava a regulovaný tok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička
Martii04
16/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Savičky avent
Savičky bych určitě doporučila. Vyhovuje mi tvar a materiál. Syn se mi přisaje zpět k prsu což je velká výhoda.
Výhody
Tvar, průtok, možnost výměny za savičku s jiným otvorem
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY964 Savička
V porovnaní s predchádzajúcim obalom.
Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011