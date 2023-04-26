Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený
2 kusy
Cumlík s mimoriadne rýchlym prietokom
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.
5.0
z 5
112
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Vevic
26/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Nejlepsi lahvicka
Nejlepsi lahev pro miminko, neznam lepsi znacku pro kojence/ batolata nez je avent. Doporucuji. Sklenena je super prakticka pro ohrev
Výhody
Material
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička
Katpol
10/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Super savička
Philips Avent Natural Response savicka 5 je uzasna. Ditku se z ni lehce pije,ma tvar podobny prsu,tudiz,ikdyz miminko je kojene,tak nenarusuje ono kojeni. Se savickou i lahvickou jsem maximalne spokojena a uz jsem si i sama dokoupila dalsi lahev se savickou.
Výhody
Tvar,dostatecny prutok
Nevýhody
Nenasla jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička
Helouš
09/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělá savička
Savička je krásně měkká, svým tvarem a příjemným matným povrchem připomíná bradavku. Velkou výhodou je 6 různých intenzit průtoku podle velikosti otvorů, ze kterých se dá vybrat právě taková, která miminku nejlépe vyhovuje. Savička je příjemně měkká a miminku se z ní krásně saje. Plusem je také antikolikový ventil pro přisávání vzduchu. Savička nekape, dokud miminko nezačne sát.
Výhody
Měkká, 6 různých průtoků, neteče dokud dítě nesaje, tvar a povrch podobný bradavce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička
V porovnaní s predchádzajúcim obalom.
Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011