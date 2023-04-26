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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Philips Avent Natural ResponseCumlík

SCY965/02

5
| (112) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, podobne ako na prsníku, čo uľahčuje kombináciu dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený

  • 2 kusy

  • Cumlík s mimoriadne rýchlym prietokom

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Navrhnuté na zníženie výskytu koliky a nepohodlia

Navrhnuté na zníženie výskytu koliky a nepohodlia

Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

112

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2
1

26/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepsi lahvicka

Nejlepsi lahev pro miminko, neznam lepsi znacku pro kojence/ batolata nez je avent. Doporucuji. Sklenena je super prakticka pro ohrev

Výhody

Material

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička

10/04/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička

Philips Avent Natural Response savicka 5 je uzasna. Ditku se z ni lehce pije,ma tvar podobny prsu,tudiz,ikdyz miminko je kojene,tak nenarusuje ono kojeni. Se savickou i lahvickou jsem maximalne spokojena a uz jsem si i sama dokoupila dalsi lahev se savickou.

Výhody

Tvar,dostatecny prutok

Nevýhody

Nenasla jsem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá savička

Savička je krásně měkká, svým tvarem a příjemným matným povrchem připomíná bradavku. Velkou výhodou je 6 různých intenzit průtoku podle velikosti otvorů, ze kterých se dá vybrat právě taková, která miminku nejlépe vyhovuje. Savička je příjemně měkká a miminku se z ní krásně saje. Plusem je také antikolikový ventil pro přisávání vzduchu. Savička nekape, dokud miminko nezačne sát.

Výhody

Měkká, 6 různých průtoků, neteče dokud dítě nesaje, tvar a povrch podobný bradavce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY965 Savička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcim obalom.

  2. Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.

  3. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011