Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený
2 kusy
Cumlík na husté pokrmy
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.
5.0
z 5
64
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kobližka
11/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Savička natural response 6+
Savičky jsou skvělé tvarované jsou širší a mají příjemné vzorkování, takže svým tvarem připomínají bradavku. Miminku se z ní dobře pije, a díky zpětnému ventilu nemusí pouštět vzduch zpět, a tedy může pít plynule. Jsou skvělé.
Výhody
Tvar, velikost, pružnost
Nevýhody
Žádné jsem nenašla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička
Lenka T.
09/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Výborné savičky
Savičky PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE jsou velmi kvalitně zpracované. Velmi dobře se udržují. Dítě ji vzalo hned napoprvé. Používám o číslo menší velikost saviček (je to problém i u jiných značek) a na větší přecházím o něco později.
Výhody
snadná údržba, příjemný tvar pro dítě
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička
jumbo123
09/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Kvalitní savička
Savička je super, vůbec nekape dokud dítě nesaje, musí se trošku snažit, jako při kojení. Má tvar připomínající prs, takže nenarušuje kojení, vše bez problému. Díky široké nabídce velikostí rodič snadno najde odpovídající průtok savičky, každé miminko je jiné a tak je potřeba vyzkoušet, která je právě nejlepší. Antikolikový ventil je velkou výhodou.
Výhody
Nekape, antikolikový ventil, možnost výběru velikosti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička
V porovnaní s predchádzajúcim obalom.
Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011