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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Philips Avent Natural ResponseCumlík

SCY966/02

5
| (64) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, podobne ako na prsníku, čo uľahčuje kombináciu dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený

  • 2 kusy

  • Cumlík na husté pokrmy

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Navrhnuté na zníženie výskytu koliky a nepohodlia

Navrhnuté na zníženie výskytu koliky a nepohodlia

Ventil znižujúci výskyt koliky je navrhnutý tak, aby udržiaval vzduch mimo bruška vášho bábätka, a tým pomáhal zmierniť koliku a nepohodlie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

64

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

11/04/2023

Česká republika

Česká republika

Savička natural response 6+

Savičky jsou skvělé tvarované jsou širší a mají příjemné vzorkování, takže svým tvarem připomínají bradavku. Miminku se z ní dobře pije, a díky zpětnému ventilu nemusí pouštět vzduch zpět, a tedy může pít plynule. Jsou skvělé.

Výhody

Tvar, velikost, pružnost

Nevýhody

Žádné jsem nenašla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

Výborné savičky

Savičky PHILIPS AVENT NATURAL RESPONSE jsou velmi kvalitně zpracované. Velmi dobře se udržují. Dítě ji vzalo hned napoprvé. Používám o číslo menší velikost saviček (je to problém i u jiných značek) a na větší přecházím o něco později.

Výhody

snadná údržba, příjemný tvar pro dítě

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička

09/04/2023

Česká republika

Česká republika

Kvalitní savička

Savička je super, vůbec nekape dokud dítě nesaje, musí se trošku snažit, jako při kojení. Má tvar připomínající prs, takže nenarušuje kojení, vše bez problému. Díky široké nabídce velikostí rodič snadno najde odpovídající průtok savičky, každé miminko je jiné a tak je potřeba vyzkoušet, která je právě nejlepší. Antikolikový ventil je velkou výhodou.

Výhody

Nekape, antikolikový ventil, možnost výběru velikosti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY966/02 Savička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s predchádzajúcim obalom.

  2. Na základe celosvetového ročného predaja cumlíkov s použitím čistej hmotnosti plastového cumlíka.

  3. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011