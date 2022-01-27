SH50/50
Čepele MultiPrecision
Vhodné pre S5000 (S5xxx), okrem S58xx
Kompatibilné so sériou S6000 zaobleného tvaru
Čepele MultiPrecision zdvihnú a oholia všetky chĺpky aj strnisko len niekoľkými pohybmi.
Skontrolujte zadnú časť rukoväti holiaceho strojčeka a overte si náhradnú hlavu. Potrebujete pomoc? Navštívte stránku philips.com/accessories
1. Otvorte holiaci strojček stlačením uvoľňovacieho tlačidla. 2. Otáčajte poistné krúžky proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ich. 3. Vyberte staré holiace hlavy a opatrne vložte náhradné hlavy, skontrolujte, či sú hlavy presne nasadené. 4. Znova nasaďte poistné krúžky a zaistite ich otočením zámku v smere hodinových ručičiek. 5. Pri správnom uzatvorení holiacej hlavy budete počuť, ako sa zacvakne na miesto.
4.1
z 5
66
Recenzie
Baginec
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je kvalitní
Holící strojek používám denně, doporučuji každému.
Výhody
Kvalita
Nevýhody
Bez připomínek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
uzivatel123
04/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Splnuje ocekavani
Dobry vyrobek, zustava ostry cely rok i dele. Kupuji uz po nekolikate.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Strojek123
19/05/2020
Česká republika
Nové holicí hlavy
Holicí strojek Philips používám již několik let bez jakékoliv závady nebo problém, nedávno jsem zjistil, že jedna z holicích hlav je již poškozená častým používáním..Zakoupil jsem proto pouze nové holicí hlavy Philips a strojek je jako nový!!
Výhody
Spolehlivost holicího strojku Philips
Nevýhody
Nic mne nenapadá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
kde na to existuje infraštruktúra