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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

SH50Náhradné holiace hlavy

SH50/50

4.1
| (66) Recenzie
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.
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Vymeňte každých 24 mesiacov, aby bol holiaci strojček ako nový

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

  • Čepele MultiPrecision

  • Vhodné pre S5000 (S5xxx), okrem S58xx

  • Kompatibilné so sériou S6000 zaobleného tvaru

Rýchle a hladké oholenie

Rýchle a hladké oholenie

Čepele MultiPrecision zdvihnú a oholia všetky chĺpky aj strnisko len niekoľkými pohybmi.

Pre holiace strojčeky zaobleného tvaru série 5000 a 6000

Pre holiace strojčeky zaobleného tvaru série 5000 a 6000

Skontrolujte zadnú časť rukoväti holiaceho strojčeka a overte si náhradnú hlavu. Potrebujete pomoc? Navštívte stránku philips.com/accessories

Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho

Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho

1. Otvorte holiaci strojček stlačením uvoľňovacieho tlačidla. 2. Otáčajte poistné krúžky proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ich. 3. Vyberte staré holiace hlavy a opatrne vložte náhradné hlavy, skontrolujte, či sú hlavy presne nasadené. 4. Znova nasaďte poistné krúžky a zaistite ich otočením zámku v smere hodinových ručičiek. 5. Pri správnom uzatvorení holiacej hlavy budete počuť, ako sa zacvakne na miesto.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.1

z 5

66

Recenzie

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je kvalitní

Holící strojek používám denně, doporučuji každému.

Výhody

Kvalita

Nevýhody

Bez připomínek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

04/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Splnuje ocekavani

Dobry vyrobek, zustava ostry cely rok i dele. Kupuji uz po nekolikate.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nové holicí hlavy

Holicí strojek Philips používám již několik let bez jakékoliv závady nebo problém, nedávno jsem zjistil, že jedna z holicích hlav je již poškozená častým používáním..Zakoupil jsem proto pouze nové holicí hlavy Philips a strojek je jako nový!!

Výhody

Spolehlivost holicího strojku Philips

Nevýhody

Nic mne nenapadá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

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  1. kde na to existuje infraštruktúra