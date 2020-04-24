Tento produkt už nie je dostupný
SHB4205WT/00
12,2 mm budiče/otvorená zadná strana
Do uší
Ikonický dizajn so sviežimi vysoko lesklými modernými detailami.
Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.
Inovatívne basové trubice v slúchadle do uší zvyšujú prietok vzduchu a vytvárajú tak hlboké, bohaté basy.
4.5
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Są naprawdę super
Szybko łączą się z telefonem, sam dźwięk wyraźny i głośny. Pilocik z mikrofonem bardzo ułatwia korzystanie.Pasują do praktycznie każdego ubrania, jestem usatysfakcjonowa. Po pół roku użytkowania wyglądają praktycznie jak nowe.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Mm27
17/05/2019
Polska
Super sprzęt
Jedynie co ,to bateria słaba ale dzień wytrzymuje. Reszta super.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
kiwka
05/03/2019
Polska
Wspaniałe słuchawki!
Naprwdę przetestowałem mnóstwo słuchawek....PHILIPS SHB4205WT/00 są wspaniałe---GRARJĄ SUPER 10/10 WYGLĄD 10/10 a jeśli bateria będzie "trzymała"coś w okolicach , deklarowanych siedmiu godzin...........to kupie sobie jeszcze 3 sztuki :>
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4205WT Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Skutočné výsledky sa môžu líšiť