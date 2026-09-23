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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá

SHC2000/10

Bezdrôtové pripojenie vďaka infračervenému prenosu

Pomocou bezdrôtových televíznych slúchadiel Philips môžete nerušene sledovať svoje obľúbené programy. Vychutnajte si dlhodobý pocit pohodlia vďaka samonastavovaciemu vnútornému hlavovému oblúku.

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Nabíjateľný

Bezdrôtové pripojenie vďaka infračervenému prenosu

  • Na uši

  • Čierna

Bezdrôtový prenos IR dáva slobodu pohybu

Bezdrôtový prenos IR vás oslobodzuje od problémov s káblami.

Vysokofrekvenčné rádiové frekvencie zabezpečujú čistý a ostrý príjem

Použitie modulácie s veľmi vysokou frekvenciou (RF) pri prenosovej linke zaručuje ostrý a čistý príjem.

Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.

Technické špecifikácie

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