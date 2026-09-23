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SHC2000/10
Bezdrôtové pripojenie vďaka infračervenému prenosu
Pomocou bezdrôtových televíznych slúchadiel Philips môžete nerušene sledovať svoje obľúbené programy. Vychutnajte si dlhodobý pocit pohodlia vďaka samonastavovaciemu vnútornému hlavovému oblúku.
Na uši
Čierna
Bezdrôtový prenos IR vás oslobodzuje od problémov s káblami.
Použitie modulácie s veľmi vysokou frekvenciou (RF) pri prenosovej linke zaručuje ostrý a čistý príjem.
Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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