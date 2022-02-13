SHC5200/10
FM prenos
Komfortné uchopenie
Až 14 hodín prehrávania
32 mm reproduktor je kompaktný, a predsa výkonný prvok, ktorý ponúka zvuk bez skreslenia pri akomkoľvek danom vstupnom výkone.
Obvykle sa slúchadlá na nosenie v exteriéri nastavujú posúvaním výsuvného hlavového oblúka do príslušnej polohy. To môže byť nepohodlné, lebo to zvyčajne musíte robiť pri každom použití. S týmito slúchadlami s flexibilným samonastaviteľným vnútorným hlavovým oblúkom si svoju hudbu vychutnáte rýchlejšie a jednoduchšie. Automaticky sa prispôsobí tvaru a veľkosti vašej hlavy.
Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.
3.7
z 5
9
Recenzie
večik
13/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Perfektní výrobek
Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.
Výhody
Minimální kazivost.
Nevýhody
Zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka
marretit
19/08/2019
Polska
Dobre słuchawki do TV
Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Samon
15/06/2019
Polska
Super
Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi