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  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda
  • Bezdrôtová sloboda

Bezdrôtové HiFi slúchadlá

SHC5200/10

3.7
| (9) Recenzie
Bezdrôtová sloboda
Už žiadne problémy s káblami – teraz sa môžete pri počúvaní hudby slobodne pohybovať po celej domácnosti. Vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii a odľahčenej konštrukcii slúchadiel Philips SHC5200/10 máte postarané o dlhé hodiny zábavy.
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Plne nabíjateľné bezdrôtové slúchadlá

Bezdrôtová sloboda

  • FM prenos

  • Komfortné uchopenie

  • Až 14 hodín prehrávania

32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon

32 mm reproduktor je kompaktný, a predsa výkonný prvok, ktorý ponúka zvuk bez skreslenia pri akomkoľvek danom vstupnom výkone.

Samonastaviteľný vnútorný hlavový oblúk

Obvykle sa slúchadlá na nosenie v exteriéri nastavujú posúvaním výsuvného hlavového oblúka do príslušnej polohy. To môže byť nepohodlné, lebo to zvyčajne musíte robiť pri každom použití. S týmito slúchadlami s flexibilným samonastaviteľným vnútorným hlavovým oblúkom si svoju hudbu vychutnáte rýchlejšie a jednoduchšie. Automaticky sa prispôsobí tvaru a veľkosti vašej hlavy.

Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

9

Recenzie

3

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Perfektní výrobek

Vybral jsem si tento výrobek, protože mám od stejného výrobce i televizi. S firmou Philips mám dobré zkušenosti. Používám i holicí strojek Philips. Jsou to kvalitní a bezproblémové výrobky.

Výhody

Minimální kazivost.

Nevýhody

Zatím žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezdrátová HiFi sluchátka

19/08/2019

Polska

Polska

Dobre słuchawki do TV

Kiedyś nie byłem przekonany do słuchawek do telewizora, jednak Philips tym modelem sprawił, że uwielbiam to rozwiązanie. To zupełnie inna jakość dźwięku, zwłaszcza gdy mówimy o filmach gdzie audio odgrywa istotną rolę ;)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

15/06/2019

Polska

Polska

Super

Jestem bardzo zadowolony, od dawna używam tylko i wyłącznie słuchawek bluetooth, ale dopiero te Philipsy pokazały mi, że słuchawki bluetooth też mogą bardzo dobrze grać. Do tego bardzo fajnie odcinają dźwięki z zewnątrz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5200 Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

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  • Tipy a triky