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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové TV slúchadlá

SHC8800/12

Zvuk domáceho kina s vysokým rozlíšením

Bezdrôtové slúchadlá Philips SHC8800 vás vtiahnu do vášho vlastného sveta zvuku ako v kine a zároveň vám zaručia absolútnu slobodu. S dosahom 100 metrov a pohodlným dizajnom okolo uší si môžete vychutnať to najlepšie v oblasti osobnej domácej zábavy.

Zobraziť všetky výhody

Vynikajúci zvuk ako v kine u vás doma

Zvuk domáceho kina s vysokým rozlíšením

  • 40 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

Automaticky nastaviteľné lôžko pre optimálne nasadenie

Automaticky nastaviteľné lôžko pre optimálne nasadenie

Automaticky nastaviteľné ľahké lôžko umožňuje dokonalé nasadenie podľa tvaru vašej hlavy, pričom súčasne poskytuje optimálne pohodlie.

Zvuk s vysokým rozlíšením cez káblové pripojenie

Zvuk s vysokým rozlíšením cez káblové pripojenie

Zvuk s vysokým rozlíšením ponúka ten najlepší zvukový výkon, pričom reprodukuje pôvodné štúdiové nahrávky vernejšie ako 16-bitové/44,1 kHz formáty diskov CD. Bezdrôtové slúchadlá Philips SHC8800 podporujú zvuk s vysokým rozlíšením a po pripojení dodaného audiokábla k vašim preferovaným zariadeniam prinášajú nekompromisnú kvalitu zvuku, vďaka čomu si môžete vychutnať to najlepšie zo svojej domácej zábavy.

Dokovacia stanica s jednoduchým používaním

Dokovacia stanica s jednoduchým používaním

Slúchadlá jednoducho nabijete vložením do dokovacej stanice.

Technické špecifikácie

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