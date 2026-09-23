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SHC8800/12
Zvuk domáceho kina s vysokým rozlíšením
Bezdrôtové slúchadlá Philips SHC8800 vás vtiahnu do vášho vlastného sveta zvuku ako v kine a zároveň vám zaručia absolútnu slobodu. S dosahom 100 metrov a pohodlným dizajnom okolo uší si môžete vychutnať to najlepšie v oblasti osobnej domácej zábavy.
40 mm budiče/otvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Automaticky nastaviteľné ľahké lôžko umožňuje dokonalé nasadenie podľa tvaru vašej hlavy, pričom súčasne poskytuje optimálne pohodlie.
Zvuk s vysokým rozlíšením ponúka ten najlepší zvukový výkon, pričom reprodukuje pôvodné štúdiové nahrávky vernejšie ako 16-bitové/44,1 kHz formáty diskov CD. Bezdrôtové slúchadlá Philips SHC8800 podporujú zvuk s vysokým rozlíšením a po pripojení dodaného audiokábla k vašim preferovaným zariadeniam prinášajú nekompromisnú kvalitu zvuku, vďaka čomu si môžete vychutnať to najlepšie zo svojej domácej zábavy.
Slúchadlá jednoducho nabijete vložením do dokovacej stanice.
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