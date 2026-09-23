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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové HiFi slúchadlá

SHD8600UG/10

Krištáľový zvuk bezdrôtovo prenášanej hudby

Slúchadlá SHD8600UG/10 vám umožnia slobodne si užívať televíziu a hudbu u vás doma. Digitálny prenos zaručuje bezchybný príjem a dobrú reprodukciu zvuku. Otáčacie náušníky a samonastavovací vnútorný hlavový oblúk ponúkajú skvelé nasadenie a komfort.

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Digitálne bezdrôtové

Krištáľový zvuk bezdrôtovo prenášanej hudby

  • Na uši

  • Čierna

Krištáľovo čistý (2,4 GHz) digitálny prenos

Digitálny prenos v pásme 2,4G Hz zabraňuje kompresii a strate údajov medzi vysielačom a slúchadlami. Digitálne signály sú konvertované na analógové signály na konci procesu prenosu. Konečným výsledkom je vynikajúca kvalita zvuku s jemnou akustikou a minimálnymi stratami údajov.

Akusticky vyladené reproduktory pre vynikajúcu kvalitu zvuku

Akusticky vyladené reproduktory vytvárajú čistý a vyvážený zvuk so špičkovou čistotou a presnosťou vysokých tónov aj hlbokých basov.

Samonastaviteľný hlavový oblúk zaručuje pohodlné nosenie

Hlavový oblúk týchto slúchadiel Philips umožňuje jednoduchým spôsobom dokonale prispôsobiť slúchadlá vašej hlave. Mechanizmus sa nastavuje automaticky pre vaše pohodlie.

Technické špecifikácie

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