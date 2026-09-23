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SHD8600UG/10
Krištáľový zvuk bezdrôtovo prenášanej hudby
Slúchadlá SHD8600UG/10 vám umožnia slobodne si užívať televíziu a hudbu u vás doma. Digitálny prenos zaručuje bezchybný príjem a dobrú reprodukciu zvuku. Otáčacie náušníky a samonastavovací vnútorný hlavový oblúk ponúkajú skvelé nasadenie a komfort.
Na uši
Čierna
Digitálny prenos v pásme 2,4G Hz zabraňuje kompresii a strate údajov medzi vysielačom a slúchadlami. Digitálne signály sú konvertované na analógové signály na konci procesu prenosu. Konečným výsledkom je vynikajúca kvalita zvuku s jemnou akustikou a minimálnymi stratami údajov.
Akusticky vyladené reproduktory vytvárajú čistý a vyvážený zvuk so špičkovou čistotou a presnosťou vysokých tónov aj hlbokých basov.
Hlavový oblúk týchto slúchadiel Philips umožňuje jednoduchým spôsobom dokonale prispôsobiť slúchadlá vašej hlave. Mechanizmus sa nastavuje automaticky pre vaše pohodlie.
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