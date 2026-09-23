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Slúchadlá do uší

SHE3800BK/00

Výnimočné basy

Malé a farebné slúchadlá SHE3800 očaria výkonnými reproduktormi, ktoré poskytnú ultra dynamické basy. Jemné náušníky a nástavce v tvare oválnej trubice zabezpečia ergonomické nosenie.

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Kompaktné slúchadlá s oválnymi zvukovými trubicami

Výnimočné basy

  • Čierna

Vyberte si jeden z 3 párov náušníkov, ktorý vám dokonale sadne

Vyberte si jeden z 3 párov náušníkov, ktorý vám dokonale sadne

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie.

Efektívne 8,6 mm budiče vytvárajú jasný a presný zvuk

Efektívne 8,6 mm budiče vytvárajú jasný a presný zvuk

Malé a efektívne 8,6 mm budiče slúchadiel vytvárajú jasný zvuk pre ešte príjemnejšie počúvanie na cestách.

Ergonomická oválna zvuková trubica pre skutočne pohodlné nasadenie

Oválny tvar zvukovej trubice je výsledkom rozsiahleho výskumu ľudského ucha. Ergonomický tvar je navrhnutý tak, aby pohodlne sadol do každého ucha, a zaručuje optimálne nasadenie a lepšie pohodlie pre príjemnejší hudobný zážitok.

Technické špecifikácie

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