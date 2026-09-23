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SHE3800BK/00
Výnimočné basy
Malé a farebné slúchadlá SHE3800 očaria výkonnými reproduktormi, ktoré poskytnú ultra dynamické basy. Jemné náušníky a nástavce v tvare oválnej trubice zabezpečia ergonomické nosenie.
Čierna
Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie.
Malé a efektívne 8,6 mm budiče slúchadiel vytvárajú jasný zvuk pre ešte príjemnejšie počúvanie na cestách.
Oválny tvar zvukovej trubice je výsledkom rozsiahleho výskumu ľudského ucha. Ergonomický tvar je navrhnutý tak, aby pohodlne sadol do každého ucha, a zaručuje optimálne nasadenie a lepšie pohodlie pre príjemnejší hudobný zážitok.
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