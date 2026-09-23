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SHE3850SG/00
Svieži beat, úderné basy
Štýlové slúchadlá do uší Philips MyJam Chromz prinášajú úderné basy, pohodlie a skvelý vzhľad. Na výber je viacero farebných možností s vákuovo pokovovanou povrchovou vrstvou. Vyberte si tú, ktorá ladí s vaším zariadením iPhone 6S.
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Vysoko kvalitná vákuovo pokovovaná štýlová matná vrstva ponúka zvýšenú ochranu povrchu a je dokonale ladí so zariadením iPhone 6S.
Na predĺženie životnosti vašich slúchadiel sa medzi slúchadlami a káblom nachádza uvoľňovač napnutia z mäkkej gumy, ktorý chráni tento spoj pred účinkami opakovaného ohýbania.
Slúchadlá do uší Philips Chromz skrývajú v kompaktnom dizajne výkonné reproduktory, takže dokonale sedia a prinášajú čistý zvuk s bohatými basmi.
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