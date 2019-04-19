Tento produkt už nie je dostupný
SHE4305BK/00
12,2 mm budiče/zatvorená zadná strana
Do uší
Mohutné, výkonné basy vám umožnia precítiť rytmus naplno. Výkonné 12,2 mm budiče reproduktorov generujú mohutné basy v elegantnom a kompaktnom dizajne.
Vďaka ergonomickému tvaru s oválnymi a zahnutými trubicami pohodlne a prirodzene padnú do ucha. Hudbu tak môžete počúvať dlhé hodiny v úplnom pohodlí.
Diaľkové ovládanie s jednoduchou obsluhou umožňuje prehrávať alebo pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305WT Навушники з мікрофоном