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  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHE4305WT/00

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pocíťte to. BASS+
Vychutnajte si prekvapujúco výkonný zvuk vychádzajúci z malého a robustného dizajnu. Slúchadlá Philips BASS+ majú budiče reproduktorov špeciálne naladené na dosiahnutie mohutných basov, poskytujú skvelú izoláciu zvuku a stabilitu pri nosení. Svoje bíty si tak vychutnáte naplno.
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Pocíťte to. BASS+

  • 12,2 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Do uší

Výkonné 12,2 mm budiče reproduktorov

Výkonné 12,2 mm budiče reproduktorov

Mohutné, výkonné basy vám umožnia precítiť rytmus naplno. Výkonné 12,2 mm budiče reproduktorov generujú mohutné basy v elegantnom a kompaktnom dizajne.

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Vďaka ergonomickému tvaru s oválnymi a zahnutými trubicami pohodlne a prirodzene padnú do ucha. Hudbu tak môžete počúvať dlhé hodiny v úplnom pohodlí.

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Diaľkové ovládanie s jednoduchou obsluhou umožňuje prehrávať alebo pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky