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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie

Úžasne ľahké, neuveriteľne výkonné. Štíhle a moderné, slúchadlá Ultrlite sú navrhnuté pre pohyb, ktorý nekončí. Vytvárajú čistý zvuk a možno ich skladať naplocho, takže sú ideálne na jednoduché prenášanie.

Zobraziť všetky výhody

Ultra kompaktné. Čistý zvuk.

Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

Vychutnajte si hudbu bez pomotaných káblov vďaka plochému dizajnu kábla

Vychutnajte si hudbu bez pomotaných káblov vďaka plochému dizajnu kábla

Plochý kábel zabraňuje pomotaniu slúchadiel a prídavný uvoľňovač napätia zabezpečuje odolnosť kábla.

Ultra ľahký a super štíhly dizajn

Ultra ľahký a super štíhly dizajn

Ultra ľahké a super štíhle pre dokonalé pohodlie na cestách.

Jednoduché prenášanie vďaka skladaniu naplocho

Jednoduché prenášanie vďaka skladaniu naplocho

Jednoduché prenášanie vďaka skladaniu naplocho.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4400BK Căşti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4400BK Słuchawki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4400BK Słuchawki

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