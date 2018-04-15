Tento produkt už nie je dostupný
SHL4400BK/00
Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie
Úžasne ľahké, neuveriteľne výkonné. Štíhle a moderné, slúchadlá Ultrlite sú navrhnuté pre pohyb, ktorý nekončí. Vytvárajú čistý zvuk a možno ich skladať naplocho, takže sú ideálne na jednoduché prenášanie.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
Plochý kábel zabraňuje pomotaniu slúchadiel a prídavný uvoľňovač napätia zabezpečuje odolnosť kábla.
Ultra ľahké a super štíhle pre dokonalé pohodlie na cestách.
Jednoduché prenášanie vďaka skladaniu naplocho.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4400BK Căşti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4400BK Słuchawki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4400BK Słuchawki