VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHL4405WT/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Ultra ľahké. Silný zvuk.
Úžasne ľahké, neuveriteľne výkonné. Štíhle a moderné, slúchadlá Philips Flite Ultrlite sú navrhnuté na pohyb, ktorý nekončí. Vytvárajú čistý zvuk a možno ich skladať naplocho, takže sú ideálne na jednoduché prenášanie.
Zobraziť všetky výhody

Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie

Ultra ľahké. Silný zvuk.

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

Vysoko výkonné 32 mm budiče reproduktora pre čistý zvuk

Vysoko výkonné 32 mm budiče reproduktora pre čistý zvuk

Vysoko výkonné 32 mm naklonené budiče vytvárajú čistý a ostrý zvuk a hlboké, bohaté basy.

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.

Mäkké ušné vankúšiky umožňujú pohodlné dlhodobé nosenie

Mäkké ušné vankúšiky umožňujú pohodlné dlhodobé nosenie

Mäkké ušné vankúšiky a naklonené budiče sú ideálne pre pohodlné dlhodobé nosenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

11/02/2021

Polska

Polska

Lekkie, wygodne

Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.

Výhody

lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky