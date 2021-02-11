Tento produkt už nie je dostupný
SHL4405WT/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
Vysoko výkonné 32 mm naklonené budiče vytvárajú čistý a ostrý zvuk a hlboké, bohaté basy.
Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.
Mäkké ušné vankúšiky a naklonené budiče sú ideálne pre pohodlné dlhodobé nosenie.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
AgnieszkaKJ
11/02/2021
Polska
Lekkie, wygodne
Idealny produkt w swojej cenie. Elastyczny przewód.
Výhody
lekkość, wygoda użytkowania, mikrofon
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL4405WT Słuchawki z mikrofonem