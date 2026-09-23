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SHM1900/00
Čisté rozhovory, ľahký dizajn
Ľahké počítačové slúchadlá na uši Philips SHM1900 poskytujú najvyšší možný komfort.
Na uši
Prepínajte jednoducho medzi používaním počítača a notebooku pomocou adaptéru 2 do 1.
Jednoducho nastaviteľné rameno zabezpečuje, že mikrofón je vždy na správnom mieste pre snímanie hlasu.
Konštrukcia zakrývajúca uši pre maximálne pohodlie a uchytenie. Konštrukcia zakrývajúca uši taktiež blokuje hluk zvonku, čím sa dosiahne intenzívny poslucháčsky zážitok.
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