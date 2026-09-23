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Tento produkt už nie je dostupný

Počítačové slúchadlá

SHM1900/00

Čisté rozhovory, ľahký dizajn

Ľahké počítačové slúchadlá na uši Philips SHM1900 poskytujú najvyšší možný komfort.

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Čisté rozhovory, ľahký dizajn

  • Na uši

Adaptér 2 do 1 funguje na počítačoch aj notebookoch

Prepínajte jednoducho medzi používaním počítača a notebooku pomocou adaptéru 2 do 1.

Mikrofón umiestnený na ideálnom mieste pre snímanie hlasu

Jednoducho nastaviteľné rameno zabezpečuje, že mikrofón je vždy na správnom mieste pre snímanie hlasu.

Konštrukcia zakrývajúca uši pre maximálne pohodlie, uchytenie a izolovanie hluku

Konštrukcia zakrývajúca uši pre maximálne pohodlie a uchytenie. Konštrukcia zakrývajúca uši taktiež blokuje hluk zvonku, čím sa dosiahne intenzívny poslucháčsky zážitok.

Technické špecifikácie

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