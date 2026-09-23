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Slúchadlá
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Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom
Tento produkt už nie je dostupný
SHM5178BK/00
Čisté rozhovory, ľahký dizajn.
Philips SHM5178BK sú ľahké bezdrôtové slúchadlá, ktoré poskytujú dokonalý komfort.
Jasná kvalita hovoru
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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