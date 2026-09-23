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  • Čisté rozhovory, ľahký dizajn.
  • Čisté rozhovory, ľahký dizajn.

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom

SHM5178BK/00

Čisté rozhovory, ľahký dizajn.

Philips SHM5178BK sú ľahké bezdrôtové slúchadlá, ktoré poskytujú dokonalý komfort.

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Čisté rozhovory, ľahký dizajn.

  • Jasná kvalita hovoru

Technické špecifikácie

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