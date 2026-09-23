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Stereofónne slúchadlá

SHP1900/00

Ľahké a pohodlné

Slúchadlá na uši s ľakým dizajnom pre pohodlné počúvanie

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Pre hudbu, PC a TV

Ľahké a pohodlné

  • 40 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Ľahký hlavový oblúk

Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy

Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.

Ľahký hlavový most zlepšuje pohodlie pri nosení a zvyšuje trvanlivosť

Ľahký materiál použitý na hlavový most

Kábel s dĺžkou 2 metre, ktorý vám umožní odložiť si prehrávač do tašky

Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše audio zariadenie.

Technické špecifikácie

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