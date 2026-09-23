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SHP1900/00
Ľahké a pohodlné
Slúchadlá na uši s ľakým dizajnom pre pohodlné počúvanie
40 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Ľahký hlavový oblúk
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.
Ľahký materiál použitý na hlavový most
Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše audio zariadenie.
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