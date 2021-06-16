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Tento produkt už nie je dostupný

Stereofónne slúchadlá

SHP1900/10

4.5
| (23) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt
Ľahké a pohodlné
Slúchadlá na uši s ľakým dizajnom pre pohodlné počúvanie
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Ľahké a pohodlné

  • Na uši

  • Čierna

Kábel s dĺžkou 2 metre, ktorý vám umožní odložiť si prehrávač do tašky

Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše audio zariadenie.

Mušle na uši plnej veľkosti neprepustia hluk zvonku

Úplne nastaviteľný hlavový oblúk, ktorý sa prispôsobí každému

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

23

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

1

16/06/2021

Polska

Polska

Szkoda, że już niedostępne.

Moje poprzednie słuchawki się rozpadły, zatem zostałem zmuszony do poszukiwania innych. Słuchawki wybrałem w sklepie po wyglądzie. Są szytwne (obudowa) nic się nie wygina, nie mają "na siłę" opcji składania - więc połączenia są mniej zagrożone. Mają duże nauszniki. Zgodnie z opisem pracują w pełnym pasmie i maja 98 dB. Za tak nieduże pieniądze to można powiedzieć rewelacja. Rzadko, które słuchawki mają głośniki 40 mm co również obiecuje szersze pasmo przenoszenia. Dźwięk jest bardzo dobry, zarówno do grania na komputerze jak i słuchania muzyki. Dobra stereofonia. Jak ktoś się na nie jeszcze natknie niech kupuje bo warto jeżeli nie potrzebuje bezprzewodowych. Używam od września 2020.

Výhody

Dobry dżwięk, pełne pasmo przenoszenia, wystarczający kabel, profesjonalny wygląd, niska waga.

Nevýhody

Na razie nie znalazłem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

19/12/2020

Polska

Polska

Dla mni ebardzo dobre

Posiadam ten model już dobre kilka lat, mimo że wiele razy spadły nic im nie jest. Ogólnie jakość jest świetna bass również. Przyczepić się można do końcówki kabla, gdzie już nieraz przerywa muzyka, ale mimo tylu lat to wcale nie dziwi.

Výhody

wytrzymałość

Nevýhody

słaba jakość kabla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

15/12/2020

Polska

Polska

Słuchawki z super basem

Bardzo dobrej jakości słuchawki PHILIPS SHP1900/10 tylko minusem w tym modelu jest to, że kabel podklejony idzie w górnym pałąku i jest to zalutowane i mi się to odkleiło i przerwał się kabel, więc uwzględnijcie to i niech produkują tak żeby kabel w pałąku był całkiem zabudowany bo przez to, że przerwał mi się kabel kupiłem inne słuchawki od Sony i one już nie mają takiego BASU, prawdopodobnie dlatego, że pasmo minimalne mają zbyt niskie ale nie znam się na tym żeby to stwierdzić.. Z minusów to: w kabłąku na głowie kabel jest wklejony na zewnątrz, w rowku i wprawne oko wypatrzy klej. Przy dłuższym słuchaniu jest ucisk głowy i uszów. Ogólnie to ponownie planuję kupić słuchawki Philips ale model PHILIPS TAUH201BK/00 bo z tego co widzę ma taki sam zakres od 20 - 20000Hz i myślę, że zrekompensują mi minusy wspomnianych wcześniej słuchawek PHILIPS SHP1900/10.

Výhody

dobry bas, zakrywa całe ucho

Nevýhody

przewód w pałąku jest podklejony, a nie zabudowany tylko jest rowek i w tym rowku idzie przewód

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP1900 Słuchawki stereofoniczne

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