Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúci komfort a úplná nastaviteľnosť
Ľahké slúchadlá na uši s nastaviteľným hlavovým mostom a mušľami na uši zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť a pohodlné počúvanie
40 mm budiče/otvorená zadná strana
Na uši
Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše audio zariadenie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
CzePhoenix
09/04/2015
Česká republika
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu
Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Audio sluchátka s kabelem