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Tento produkt už nie je dostupný

Káblové audio slúchadlá

SHP2000/10

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vynikajúci komfort a úplná nastaviteľnosť

Ľahké slúchadlá na uši s nastaviteľným hlavovým mostom a mušľami na uši zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť a pohodlné počúvanie

Zobraziť všetky výhody

Pre hudbu, PC a TV

Vynikajúci komfort a úplná nastaviteľnosť

  • 40 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Na uši

Mušle na uši plnej veľkosti neprepustia hluk zvonku

Plyšové vankúšiky na uši pre pohodlie pri počúvaní

Kábel s dĺžkou 2 metre, ktorý vám umožní odložiť si prehrávač do tašky

Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše audio zariadenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

09/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu

Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

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