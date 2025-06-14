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  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV
  • Skvelý zvuk pri počúvaní TV

Domáce TV slúchadlá s káblom

SHP2500/10

4.2
| (33) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt
Skvelý zvuk pri počúvaní TV
Slúchadlá pre HiFi a TV funkcie zábavy so zvukovým reflektorom pre zvýšený basový výkon.
Zobraziť všetky výhody

Skvelý zvuk pri počúvaní TV

  • Home TV hudba

  • Pohodlné dlhodobé nosenie

  • Ovládanie hlasitosti na kábli

Úplne nastaviteľný hlavový oblúk a mušle na uši umožňujú vynikajúce nasadenie

Mušle na uši plnej veľkosti na dokonalú izoláciu hluku

Výnimočne dlhý 6 m kábel uľahčuje sledovanie televízora z diaľky

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

33

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

14/06/2025

Polska

Polska

Overený kupujúci

Słuchawki przewodowe Philips

Słuchawki bardzo dobrej jakości mimo że słuchawki są dość duże są bardzo lekkie, dźwięk także bardzo dobrej jakości ogólnie produkt bardzo dobrej jakości

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

28/05/2020

Polska

Polska

Specyfikacja

Słuchawki wg mnie świetne. W 2013 roku kupiłem je po raz pierwszy za bardzo niską cenę w popularnej sieci handlowej , wtedy po przesiadce z jakichś słabych, dźwięk był oszałamiający, i tak do nich przywykłem że kupiłem je dziś po raz drugi, gdyż model z 2013 roku po 7 latach intensywnego używania (oglądanie codziennie filmów i słuchanie muzyki) po prostu miał prawo odmówić posłuszeństwa - wysiadła jedna słuchawka. Jednak zanim kupiłem je po raz drugi, zapragnąłem zmiany i kupiłem słuchawki "Pioneer SE-M521" - no nie powiem, nie są złe, duże pasmo przenoszenia i dźwięk czysty - jednak nie czułem tych niskich tonów i tego basika co dawał przez tyle lat Philips SPH2500. Nie wiem, może mój słuch już tak do nich przywykł, że inne po prostu nie dają tego czego oczekują moje uszy. :) Także po 2 dniach używania Pioneerów, pojechałem do najbliższej Galerii Handlowej i kupiłem je po raz drugi - i mam to czego oczekiwałem!!! Wróciły te upragnione dźwięki. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - na tych z 2013 roku jest inna specyfikacja, niż na tych dziś kupionych (maj 2020) - i pytanie do producenta - czy to się przez te lata zmieniło??? Na dowód załączam zdjęcia pudełek ze specyfikacją - te z 2013 i te z 2020 . Nie wiem ile te kupione dziś wytrzymają, ale jeśli padną to kupię ten sam model ponownie, już bez żadnych przesiadek na inne, i kombinacji. ;-) Także produkt ten polecam - do oglądania filmów i słuchania muzyki są świetne! Pozdrawiam!

Výhody

Dobry dźwięk, Basy, Długi kabel z regulacją głośności

Nevýhody

Przy długim korzystaniu plastik pałąka trochę uwiera w głowę.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

29/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Biorąc pod uwagę wszystkie opinie i to ile ich jest oznacza to, że sporo ludzi wybierało właśnie te słuchawki. Przyznam, że ja też sugerowałem się opiniami z internetu (wiadomo, że były pozytywne i negatywne). Z mojego rachunku wyszło, że warto je kupić.Kupiłem... i się nie zawiodłem.Polecam

Výhody

Dobry wzmacniacz, jakość komponentów, jakość dzwięku

Nevýhody

z jednej strony lekko rozreguolowała się szyna

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2500 Przewodowe słuchawki telewizyjne

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