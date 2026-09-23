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SHP9000/00
Čistý zvuk s vysokým rozlíšením
Špičkové slúchadlá s vysokým rozlíšením poskytujúce vysoko detailný zvuk. Špeciálne naladené budiče reproduktorov extrémne presne reagujú na audiosignály. Ultra široká frekvenčná odozva.
Čistý zvuk s vysokým rozlíšením
50 mm reproduktor kombinuje citlivosť zmesi mylarového materiálu a výkon neodýmu tak, aby magnetický obvod poskytoval výkonný, neskreslený zvuk.
Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.
Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.
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