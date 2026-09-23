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Tento produkt už nie je dostupný

CineosHi-fi slúchadlá

SHP9000/00

Čistý zvuk s vysokým rozlíšením

Špičkové slúchadlá s vysokým rozlíšením poskytujúce vysoko detailný zvuk. Špeciálne naladené budiče reproduktorov extrémne presne reagujú na audiosignály. Ultra široká frekvenčná odozva.

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Čisté hi-fi

Čistý zvuk s vysokým rozlíšením

  • Čistý zvuk s vysokým rozlíšením

50mm reproduktor so zvukom bez počuteľného skreslenia

50 mm reproduktor kombinuje citlivosť zmesi mylarového materiálu a výkon neodýmu tak, aby magnetický obvod poskytoval výkonný, neskreslený zvuk.

Konektor pozlatený 24k zlatom zabezpečuje spoľahlivé spojenie

Povrchová úprava konektora vzácnym kovom zaručí spoľahlivé spojenie a lepšiu kvalitu zvuku.

Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

Technické špecifikácie

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