SHP9500CY/00
The Freddie
Ou, sú vašim najlepším priateľom! Doprajte hudbe, ktorú milujete, zvuk, aký si zaslúži, s týmito klasicky vyzerajúcimi káblovými slúchadlami s otvorenou zadnou časťou. Sú stvorené na domáce počúvanie a môžu sa pochváliť vyladením pre audiofilov, skvelým retro štýlom a moderným komfortom.
Retro dizajn, iskrivý zvuk
Káblové slúchadlá s otvorenou zadnou časťou
Šikmé 50 mm budiče
Pohodlné pri dlhodobom nosení
Kožené nohavice, vaša najlepšia košeľa a retro vzhľad zo 70. rokov týchto slúchadiel na uši! Či už si púšťate vinylovú platňu zo starých čias alebo najnovšie hity, je čas uvoľniť sa a užívať si hrejivý autentický zvuk.
Dizajn s otvorenou zadnou časťou vám umožní pocítiť dušu vašej hudby. Bez krytu, ktorý by pohlcoval zvuk, zažijete pohlcujúci priestorový zvuk, ktorý rozdeľuje hlasy a nástroje, aby ste si mohli naplno vychutnať každý tón. Akoby ste boli v štúdiu so svojou obľúbenou skupinou.
Neodýmiové budiče sú navrhnuté s 15-stupňovým sklonom, ktorý zodpovedá prirodzenej geometrii ucha, takže budete počuť každú frekvenciu s optimálnou presnosťou. Získate iskrivé výšky, kontrolované nízke tóny a stredné pásmo, ktoré je svieže a prirodzené. Perfektne sa hodia na akúkoľvek hudbu, ktorú na nich budete chcieť počúvať.
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