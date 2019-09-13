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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá s mikrofónom

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Tak do toho

Ultra ľahké slúchadlá SHQ1255 sú dokonalým spoločníkom na cvičenie aj beh. Tieto odolné slúchadlá zaručia mohutné basy a optimálne nasadenie.

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Odolné voči potu

Tak do toho

  • 13,6 mm budiče/polouzavreté

  • Svorka na ucho

13,6 mm budiče vytvárajú výkonný zvuk

Výkonné 13,6 mm budiče produkujú energickú hudbu s hlbokými a dynamickými basmi, ktoré sa postarajú o vašu motiváciu a pohyb. Budiče špičkovej kvality zabezpečia živý hudobný zážitok, ktorý vám počas cvičenia poskytne potrebnú energiu.

Ovládajte hudbu a prijímajte hovory počas tréningu

Zostaňte pripojení. Zabudovaný mikrofón a ovládacie prvky (IPX2) umožňujú rýchlo a jednoducho prepínať prehrávanú hudbu a prijímať hovory aj počas tréningu.

Otvorený akustický dizajn umožňuje vnímať okolie

Tieto slúchadlá ActionFit nepotláčajú zvuk, takže môžete vnímať dianie v okolí a zachovať si bezpečnosť, hlavne pri športovaní von. Otvorená akustická platforma ponúka kvalitný zvuk bez zakrývania sveta navôkol.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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