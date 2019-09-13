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SHQ1255TBK/00
Tak do toho
Ultra ľahké slúchadlá SHQ1255 sú dokonalým spoločníkom na cvičenie aj beh. Tieto odolné slúchadlá zaručia mohutné basy a optimálne nasadenie.
13,6 mm budiče/polouzavreté
Svorka na ucho
Výkonné 13,6 mm budiče produkujú energickú hudbu s hlbokými a dynamickými basmi, ktoré sa postarajú o vašu motiváciu a pohyb. Budiče špičkovej kvality zabezpečia živý hudobný zážitok, ktorý vám počas cvičenia poskytne potrebnú energiu.
Zostaňte pripojení. Zabudovaný mikrofón a ovládacie prvky (IPX2) umožňujú rýchlo a jednoducho prepínať prehrávanú hudbu a prijímať hovory aj počas tréningu.
Tieto slúchadlá ActionFit nepotláčajú zvuk, takže môžete vnímať dianie v okolí a zachovať si bezpečnosť, hlavne pri športovaní von. Otvorená akustická platforma ponúka kvalitný zvuk bez zakrývania sveta navôkol.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem