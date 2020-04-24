Tento produkt už nie je dostupný
SHQ1405BL/00
POSÚVAJTE SVOJE HRANICE
Športové slúchadlá Philips Actionfit RunWild vás donútia prekonávať vaše osobné rekordy. Sú ľahké ako pierko, vodotesné a prispôsobiteľné, aby vám dokonale sadli. Vysokovýkonné budiče vás zas napumpujú hlbokými basmi, aby ste mali silu ďalej sa hýbať.
Určené na používanie v exteriéri
Odolné voči potu/vodotesné
Slúchadlo do ucha
Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.
Tieto slúchadlá ActionFit nepotláčajú zvuk, takže môžete vnímať dianie v okolí a zachovať si bezpečnosť, hlavne pri športovaní von. Otvorená akustická platforma ponúka kvalitný zvuk bez zakrývania sveta navôkol.
Spona na káble udržiava kábel, aby vám nezavadzal, kým zvyšujete intenzitu svojho tréningu.
4.5
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Výhody
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Dátum použitia 2019-03-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Dátum použitia 2019-03-23
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Výhody
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Nevýhody
Ništa
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Dátum použitia 2019-11-24
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Dátum použitia 2019-11-24
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Výhody
cena , jakosc
Nevýhody
kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Náušníky sú umývateľné, mikrofón nie.