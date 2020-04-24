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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá s mikrofónom

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

POSÚVAJTE SVOJE HRANICE

Športové slúchadlá Philips Actionfit RunWild vás donútia prekonávať vaše osobné rekordy. Sú ľahké ako pierko, vodotesné a prispôsobiteľné, aby vám dokonale sadli. Vysokovýkonné budiče vás zas napumpujú hlbokými basmi, aby ste mali silu ďalej sa hýbať.

Zobraziť všetky výhody

Prispôsobiteľné športové slúchadlá do uší

POSÚVAJTE SVOJE HRANICE

  • Určené na používanie v exteriéri

  • Odolné voči potu/vodotesné

  • Slúchadlo do ucha

Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.

Otvorený akustický dizajn umožňuje vnímať okolie

Tieto slúchadlá ActionFit nepotláčajú zvuk, takže môžete vnímať dianie v okolí a zachovať si bezpečnosť, hlavne pri športovaní von. Otvorená akustická platforma ponúka kvalitný zvuk bez zakrývania sveta navôkol.

Spona na káble pribalená na vychutnanie si tréningu bez zamotania sa do káblov

Spona na káble pribalená na vychutnanie si tréningu bez zamotania sa do káblov

Spona na káble udržiava kábel, aby vám nezavadzal, kým zvyšujete intenzitu svojho tréningu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Výhody

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Dátum použitia 2019-03-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Dátum použitia 2019-03-23

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Výhody

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Nevýhody

Ništa

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Dátum použitia 2019-11-24

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Dátum použitia 2019-11-24

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Výhody

cena , jakosc

Nevýhody

kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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  1. Náušníky sú umývateľné, mikrofón nie.