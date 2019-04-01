VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia balenia
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá

SHQ3400CL/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

POSÚVAJTE SVOJE HRANICE

Slúchadlá Philips Actionfit NoLimits vám pomôžu zachovať si sústredenie a motiváciu vtedy, keď to najviac potrebujete. Vďaka upraviteľným svorkám na uši a konštrukcii odolnej voči potu si môžete vychutnať skvelý zvuk týchto ľahkých slúchadiel, ktoré sú rovnako intenzívne ako váš tréning.

Zobraziť všetky výhody

Športové slúchadlá s upraviteľnými svorkami na uši

POSÚVAJTE SVOJE HRANICE

  • Určené na používanie v interiéri

  • Odolné voči potu/vodotesné

  • svorka na ucho

Patentovaná nastaviteľná svorka na uši s prispôsobiteľným uchytením

Vďaka patentovanej nastaviteľnej svorke na uši zaistia slúchadlá ActionFit bezpečné a zároveň pohodlné nasadenie. Stačí nasadiť slúchadlá na uši a posunúť nastaviteľnú svorku nahor alebo nadol, aby sa pohodlne a presne prispôsobila vášmu uchu. Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú vždy v ušiach.

Vychutnajte si počas tréningu plné sústredenie, ktoré umožňuje izolácia hluku

Slúchadlá do uší vytvárajú v sluchovode nepriepustné tesnenie a zabezpečujú tak vysoko účinnú izoláciu hluku. Ergonomické akustické trubice zas dokonale zapadnú do uší.

Extrémne pohodlie počas tréningu: mimoriadne ľahké slúchadlá s hmotnosťou 7,1 g

Vaše slúchadlá ActionFit vážia len 7,1 gramu, takže sú mimoriadne ľahké a príjemné na nosenie. Počas tréningu ich budete sotva cítiť. Môžete si teda vychutnávať kvalitný a výkonný zvuk, ktorý umocní vaše sústredenie a motiváciu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Дуже сподобались і легкі у користуванні!

Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky