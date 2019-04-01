Tento produkt už nie je dostupný
SHQ3400CL/00
POSÚVAJTE SVOJE HRANICE
Slúchadlá Philips Actionfit NoLimits vám pomôžu zachovať si sústredenie a motiváciu vtedy, keď to najviac potrebujete. Vďaka upraviteľným svorkám na uši a konštrukcii odolnej voči potu si môžete vychutnať skvelý zvuk týchto ľahkých slúchadiel, ktoré sú rovnako intenzívne ako váš tréning.
Určené na používanie v interiéri
Odolné voči potu/vodotesné
svorka na ucho
Vďaka patentovanej nastaviteľnej svorke na uši zaistia slúchadlá ActionFit bezpečné a zároveň pohodlné nasadenie. Stačí nasadiť slúchadlá na uši a posunúť nastaviteľnú svorku nahor alebo nadol, aby sa pohodlne a presne prispôsobila vášmu uchu. Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú vždy v ušiach.
Slúchadlá do uší vytvárajú v sluchovode nepriepustné tesnenie a zabezpečujú tak vysoko účinnú izoláciu hluku. Ergonomické akustické trubice zas dokonale zapadnú do uší.
Vaše slúchadlá ActionFit vážia len 7,1 gramu, takže sú mimoriadne ľahké a príjemné na nosenie. Počas tréningu ich budete sotva cítiť. Môžete si teda vychutnávať kvalitný a výkonný zvuk, ktorý umocní vaše sústredenie a motiváciu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники