Tento produkt už nie je dostupný
SHQ6500CL/00
Určené na používanie v exteriéri
Bluetooth®
Odolné voči potu/vodotesné
Slúchadlo do ucha
Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.
Pogumované špičky do ucha v tvare C držia slúchadlá ActionFit pevne v ušiach, pričom sa ich používateľ môže sústrediť na cvičenie a nemusí si ich stále naprávať.
Technológia Bluetooth poskytuje jednoduché bezdrôtové prehrávanie hudby.
3.3
z 5
7
Recenzie
22/11/2020
Polska
Polecam
Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!
Výhody
Jakość wykonania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Szimi95
24/04/2020
Polska
Dobre do biegania
Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.
Výhody
Dźwięk oraz lekkość
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Konrad 12345
15/04/2020
Polska
idealne
Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®
Skutočné výsledky sa môžu líšiť