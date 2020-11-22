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  • POSÚVAJTE SVOJE HRANICE, bezdrôtovo
  • POSÚVAJTE SVOJE HRANICE, bezdrôtovo
  • POSÚVAJTE SVOJE HRANICE, bezdrôtovo
  • POSÚVAJTE SVOJE HRANICE, bezdrôtovo
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Tento produkt už nie je dostupný

Športové slúchadlá Bluetooth®

SHQ6500CL/00

3.3
| (7) Recenzie
POSÚVAJTE SVOJE HRANICE, bezdrôtovo
Bezdrôtové športové slúchadlá Philips Actionfit RunFree vás prenesú na novú úroveň slobody a energie pri tréningoch. Bezpečne vám sadnú, sú vodotesné a majú výkonné basy – ako stvorené na to, aby vám pomohli udržať vaše telo v pohybe.
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Bezdrôtové športové slúchadlá do uší

POSÚVAJTE SVOJE HRANICE, bezdrôtovo

  • Určené na používanie v exteriéri

  • Bluetooth®

  • Odolné voči potu/vodotesné

  • Slúchadlo do ucha

Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa zvuk, čím zlepšuje vnímanie okolia a bezpečnosť

Vychutnajte si kvalitný zvuk, ktorý vás neizoluje od sveta naokolo. Otvorená akustická konštrukcia prepúšťa okolité zvuky, aby ste neustále vnímali svoje okolie a zostali aj počas tréningov vonku v bezpečí.

Protišmykové gumené náušníky udržia slúchadlá vždy v ušiach.

Protišmykové gumené náušníky udržia slúchadlá vždy v ušiach.

Pogumované špičky do ucha v tvare C držia slúchadlá ActionFit pevne v ušiach, pričom sa ich používateľ môže sústrediť na cvičenie a nemusí si ich stále naprávať.

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth pre tréningy bez zamotaných káblov

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth pre tréningy bez zamotaných káblov

Technológia Bluetooth poskytuje jednoduché bezdrôtové prehrávanie hudby.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.3

z 5

7

Recenzie

2

22/11/2020

Polska

Polska

Polecam

Świetne słuchawki, doskonała jakość! Jednym słowem rewelacja!

Výhody

Jakość wykonania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

24/04/2020

Polska

Polska

Dobre do biegania

Dobry sprzęt do amatorskiego sportu. Ja używam głównie do biegania. Wygodne i nie spadają z ucha. Polecam.

Výhody

Dźwięk oraz lekkość

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

15/04/2020

Polska

Polska

idealne

Słuchawki polecam każdemu i do muzyki i do biegania nie wypadają z ucha bateria trzyma i nie gubią zasięgu polecam mega.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHQ6500CL Sportowe słuchawki Bluetooth®

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