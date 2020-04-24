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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Výnimočné basy

Vychutnajte si zvuk rytmických basov v slúchadlách s uchytením na uši navrhnutých pre komfort, stabilitu a výkon.

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pre silný zvuk

Výnimočné basy

  • 15mm budiče/otvorená zadná strana

  • Svorka na ucho

Vďaka asymetrickému prevedeniu kábel nezavadzia

Toto jednoduché ale vysoko účinné riešenie zamotávania káblov je efektívne v tom, že umožňuje umiestniť kábel za krk a nie pod bradu.

Tvarovaná spona na ucho zvyšuje komfort pri nosení a stabilitu

Spona zostáva uchytená za vaším uchom, keď ste v pohybe, čím udržiava slúchadlo na správnom mieste a prináša skvelý zvuk. Je to časť, ktorá sa dotýka zadnej časti uší a udržiava slúchadlá na ušiach.

1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku

Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Výhody

Dźwięk, Wygoda, Design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Słuchawki

Dátum použitia 2019-03-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Słuchawki

Dátum použitia 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Słuchawki

Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Slušalice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Slušalice

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