Tento produkt už nie je dostupný
Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
Preskúmajte svet kávy prostredníctvom bežných receptov prípravy espressa a kapučína alebo prostredníctvom špeciálnych kávových nápojov, ako sú Americano alebo Espresso Macchiato
13 druhov
Integrovaná prémiová karafa na mlieko
Predná antracitová časť
Mlynček s 12 stupňami nastavenia
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)
Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.
5.0
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Pepino319
08/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělý výrobek
Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.
Výhody
Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.
Nevýhody
Zatím jsem nenael
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2018-12-08
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2018-12-08
Luka274
06/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Kávovar maximálně vybavený
Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.
Výhody
Možnost nastavení profilů, lehce se čistí
Nevýhody
Žádné jsem nezjistil
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2018-12-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2018-12-06
PetrJbc
27/12/2019
Česká republika
Skvělý kávovar
Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2019-11-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2019-11-27
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia