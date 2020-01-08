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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PicoBaristo DeluxePlnoautomatický kávovar

SM5572/10

5

| (6) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

Preskúmajte svet kávy prostredníctvom bežných receptov prípravy espressa a kapučína alebo prostredníctvom špeciálnych kávových nápojov, ako sú Americano alebo Espresso Macchiato

Zobraziť všetky výhody

Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

  • 13 druhov

  • Integrovaná prémiová karafa na mlieko

  • Predná antracitová časť

  • Mlynček s 12 stupňami nastavenia

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

6

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý výrobek

Kávovar používáme dva měsíce a jsme naprosto spokojení. Má pěkný vzhled, obsluha je snadná, jednoduchá,.Vše přehledné a lehce nastavitelné, opravdu snadná údržba. Oceňujeme možnost nastavení uživatelských profilů. Velkou výhodou je nastavení intenzity chuti, káva opravdu chutná jako z té nejlepší kavárny. Každý den se těšíme na to až si doma uděláme svojí oblíbenou kávu.

Výhody

Snadná obsluha a údržba, fce předspaření kávy.

Nevýhody

Zatím jsem nenael

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2018-12-08

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2018-12-08

06/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kávovar maximálně vybavený

Kávovar se jednoduše čistí a obsluhuje, má mnoho možnosti nastavení, každý si najde svou chuť kávy.

Výhody

Možnost nastavení profilů, lehce se čistí

Nevýhody

Žádné jsem nezjistil

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2018-12-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2018-12-06

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý kávovar

Káva z tohoto přístroje nám velmi chutná a jsme s ní naprosto spokojení. Lehce se obsluhuje a čistí. Navíc je to krásný designový kousek do naší kuchyně. Jsem rád, že jsem si ho vybral.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2019-11-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2019-11-27

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia