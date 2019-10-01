Tento produkt už nie je dostupný
13 druhov
Integrovaná prémiová karafa na mlieko
Predná časť z nehrdzavejúcej ocele
Mlynček s 12 stupňami nastavenia
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)
Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.
4.7
z 5
14
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Karel07
01/10/2019
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti.
Velmi pohodlné používání, výborná káva, snadné ovládání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Mesin
01/10/2019
Česká republika
Skvělé kafe s velkou možností voleb
Hodně ocenuji indivdualizovat si každý druh kávy a toto si nechal uloženo v profilu. Děti milují mléčnou pěnu, tím pádem jsou všichni spokojeni.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Lovec
10/04/2019
Česká republika
Skvělá káva
Výborná chuť kávy, veliký výběr, super řešené profily. Malá nádobka na vodu bez víčka, po doplnění musíte být moc opatrní, aby jste ji nerozlili než ji vložíte zpět. Raději dolívám z jiné nádobky. Malý objem zásobníku na kávu se členěním, které zabrání sesypání kávy z přední části k mlýnku. Na zásobníku kávy je zbytečně víčko navíc. Karafu na mléko bych nenazval jako "vestavěnou", ale odjímatelnou. Aqua filtr vydrží až 5000 káv - legrace - možná 300 káv při běžné prostřední tvrdosti vody - 3. Přesto dávám plný počet. Káva a funkce jsou skvělé i přes větší pracnost a dražší odvápnění.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia