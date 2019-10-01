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  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Saeco PicoBaristo DeluxePlnoautomatický kávovar

SM5573/10

4.7
| (14) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
Preskúmajte svet kávy prostredníctvom bežných receptov prípravy espressa a kapučína alebo prostredníctvom špeciálnych kávových nápojov, ako sú Americano alebo Espresso Macchiato
Zobraziť všetky výhody

Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

  • 13 druhov

  • Integrovaná prémiová karafa na mlieko

  • Predná časť z nehrdzavejúcej ocele

  • Mlynček s 12 stupňami nastavenia

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

14

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má vynikající vlastnosti.

Velmi pohodlné používání, výborná káva, snadné ovládání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělé kafe s velkou možností voleb

Hodně ocenuji indivdualizovat si každý druh kávy a toto si nechal uloženo v profilu. Děti milují mléčnou pěnu, tím pádem jsou všichni spokojeni.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

10/04/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělá káva

Výborná chuť kávy, veliký výběr, super řešené profily. Malá nádobka na vodu bez víčka, po doplnění musíte být moc opatrní, aby jste ji nerozlili než ji vložíte zpět. Raději dolívám z jiné nádobky. Malý objem zásobníku na kávu se členěním, které zabrání sesypání kávy z přední části k mlýnku. Na zásobníku kávy je zbytečně víčko navíc. Karafu na mléko bych nenazval jako "vestavěnou", ale odjímatelnou. Aqua filtr vydrží až 5000 káv - legrace - možná 300 káv při běžné prostřední tvrdosti vody - 3. Přesto dávám plný počet. Káva a funkce jsou skvělé i přes větší pracnost a dražší odvápnění.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo Deluxe SM5573/10 Automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia