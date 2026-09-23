Tento produkt už nie je dostupný
SPA20/00
Skvelý zvuk
Sme skvelí spoločníci pre hudbu, hlas aj hudobné zbierky! Stačí nás pripojiť k notebooku a my vdýchneme hudbe a zvukom život – prinesieme skvelý poslucháčsky zážitok. Praktické odkladanie káblov zaručí na stole vždy úhľadný poriadok!
Napájané USB
Zvukový vstup
Tento PC reproduktor Philips prináša dobrú kvalitu zvuku s bohatými basmi zo systému reproduktorov.
Kábel USB s pohodlným pripojením typu Plug and Play sa pripája priamo do ktoréhokoľvek portu USB a váš notebook ich automaticky rozpozná ako odnímateľné veľkokapacitné zariadenie USB.
Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.
Hodnotenie