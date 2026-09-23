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Tento produkt už nie je dostupný

USB reproduktory pre notebook

SPA20/00

Skvelý zvuk

Sme skvelí spoločníci pre hudbu, hlas aj hudobné zbierky! Stačí nás pripojiť k notebooku a my vdýchneme hudbe a zvukom život – prinesieme skvelý poslucháčsky zážitok. Praktické odkladanie káblov zaručí na stole vždy úhľadný poriadok!

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Skvelý zvuk

  • Napájané USB

  • Zvukový vstup

Bohaté basy

Tento PC reproduktor Philips prináša dobrú kvalitu zvuku s bohatými basmi zo systému reproduktorov.

Konektor USB pre napájanie

Konektor USB pre napájanie

Kábel USB s pohodlným pripojením typu Plug and Play sa pripája priamo do ktoréhokoľvek portu USB a váš notebook ich automaticky rozpozná ako odnímateľné veľkokapacitné zariadenie USB.

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Technické špecifikácie

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