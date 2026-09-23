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Tento produkt už nie je dostupný

Digitálny fotografický rám

SPF1017/00

„...v ten deň som sa smial bez prestávky!“

Udržiavajte svoje nezabudnuteľné chvíle živé po celý rok s fotografickým rámikom Philips. Tento kompaktný rámik sa jednoducho používa, má veľa úložnej pamäte a vyzerá dobre v domácom prostredí.

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„...v ten deň som sa smial bez prestávky!“

  • 17,8 cm (7")

  • Pomer strán 16:10

imagen Pro pre ostré, sýte a prirodzené farby pokožky

Jedinečná technológia zdokonalenia imagen od spoločnosti Philips automaticky analyzuje vaše fotografie, aby upravila farbu a nastavila optimálny kontrast. imagen Pro predstavuje pokročilejšie zdokonalenie obrazu, ktoré zahŕňa 3 základné prvky z imagen, aby dosahovala lepšiu presnosť farieb, hĺbku farieb a inteligentný kontrast. Okrem toho imagen Pro ponúka zdokonalenú farbu pokožky, ostrejšie obrázky a sledovanie fotografií bez kmitania, čo je veľmi dôležité pri statických záberoch.

Pridajte nový vzhľad starým spomienkam s technológiou RadiantColor

RadiantColor je exkluzívna technológia spoločnosti Philips na zobrazenie menších fotografií v optimálnom pomere strán 4:3 tým, že rozšíri farby na okraji fotografií, ktoré nepokrývajú celú obrazovku, až po okraj obrazovky, čím odstráni čierne okraje a skreslenie spôsobené pomerom strán.

Automatická prezentácia zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty

Automatická prezentácia sa spustí z akéhokoľvek pamäťového zariadenia USB alebo pamäťovej karty v tých prípadoch, keď nechcete kopírovať fotografie priamo do fotografického rámu.

Technické špecifikácie

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