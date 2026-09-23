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Tento produkt už nie je dostupný

Digitálny fotoalbum

SPH8608/12

Objavte opäť kúzlo spoločného prezerania obrázkov

Pomocou fotoalbumu znovu objavíte čaro spoločného prezerania obrázkov. Skrýva sa v ňom moc, ktorá vás dokáže rozosmiať, prekvapiť, rozplakať alebo vyčariť letmý úsmev – bez jediného slova. Tak do toho... otvorte ho a podeľte sa oň s ostatnými.

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Digitálny fotoalbum

Objavte opäť kúzlo spoločného prezerania obrázkov

  • 20,3 cm (8")

  • Dotykové ovládacie prvky na okrajoch

Automatické zapnutie/vypnutie displeja v predvolených časoch šetrí energiu

Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna tretina nákladov na energiu.

Dokovacia stanica na batérie s jednoduchým používaním

Dokovacia stanica na batérie plní dve funkcie súčasne – ako stojan, aj ako nabíjačka batérií. Po úplnom nabití umožní vstavaná batéria až 2 hodiny prezerania fotografií bez pripojenia do siete.

Fotoalbum s ekologickým dizajnom

Fotoalbumy Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizáciu celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby energie, odstránenia nebezpečných látok, nižšej hmotnosti, ekologickejšiemu baleniu a lepšej recyklovateľnosti.

Technické špecifikácie

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