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SPH8608/12
Objavte opäť kúzlo spoločného prezerania obrázkov
Pomocou fotoalbumu znovu objavíte čaro spoločného prezerania obrázkov. Skrýva sa v ňom moc, ktorá vás dokáže rozosmiať, prekvapiť, rozplakať alebo vyčariť letmý úsmev – bez jediného slova. Tak do toho... otvorte ho a podeľte sa oň s ostatnými.
20,3 cm (8")
Dotykové ovládacie prvky na okrajoch
Časovač zapne a vypne rámik PhotoFrame v nastavenom čase, čím sa zníži spotreba energie a tým aj vplyv na životné prostredie a ušetrí sa až jedna tretina nákladov na energiu.
Dokovacia stanica na batérie plní dve funkcie súčasne – ako stojan, aj ako nabíjačka batérií. Po úplnom nabití umožní vstavaná batéria až 2 hodiny prezerania fotografií bez pripojenia do siete.
Fotoalbumy Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizáciu celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby energie, odstránenia nebezpečných látok, nižšej hmotnosti, ekologickejšiemu baleniu a lepšej recyklovateľnosti.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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