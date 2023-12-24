Tento produkt už nie je dostupný
Univerzálne diaľkové ovládanie typu 8 v 1.
Nahrádza diaľkové ovládania až pre 8 zariadení, ako je televízor, satelit, prehrávač médií, Blu-ray, DVD, zvukový panel, herná konzola, prídavné zariadenia a ďalšie. Jednoduché nastavenie pomocou knižnice kódov alebo možnosť kopírovať existujúce diaľkové ovládania pomocou funkcie učenia.
8 v 1
Inteligentné tlačidlo
Funkcia učenia
Databáza kódov IR obsahuje najvýznamnejšie spotrebiteľské značky a populárne miestne značky televízorov, satelitov, prehrávačov médií, Blu-ray, DVD, zvukových panelov, herných konzol atď.
Vstúpte do knižnice aplikácií inteligentného televízora s INTELIGENTNÝM tlačidlom. Jednoduchý výber a nastavenie kódu z knižnice kódov.