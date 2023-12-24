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Tento produkt už nie je dostupný

Perfect replacementUniverzálne diaľkové ovládanie

SRP2018/10

3

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Univerzálne diaľkové ovládanie typu 8 v 1.

Nahrádza diaľkové ovládania až pre 8 zariadení, ako je televízor, satelit, prehrávač médií, Blu-ray, DVD, zvukový panel, herná konzola, prídavné zariadenia a ďalšie. Jednoduché nastavenie pomocou knižnice kódov alebo možnosť kopírovať existujúce diaľkové ovládania pomocou funkcie učenia.

Zobraziť všetky výhody

S funkciou učenia

Univerzálne diaľkové ovládanie typu 8 v 1.

  • 8 v 1

  • Inteligentné tlačidlo

  • Funkcia učenia

Kompatibilné až s 2 000 populárnymi značkami

Až 8 000 kódov v knižnici kódov IR

Databáza kódov IR obsahuje najvýznamnejšie spotrebiteľské značky a populárne miestne značky televízorov, satelitov, prehrávačov médií, Blu-ray, DVD, zvukových panelov, herných konzol atď.

Jednodotykové inteligentné tlačidlo na otvorenie ponuky aplikácii v televízore

Vstúpte do knižnice aplikácií inteligentného televízora s INTELIGENTNÝM tlačidlom. Jednoduchý výber a nastavenie kódu z knižnice kódov.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Zoznam kompatibility - English (US)

  • PDF súbor, 1.1 MB
  • 14 December 2023

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 319.9 kB
  • 30 June 2024

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