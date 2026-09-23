Tento produkt už nie je dostupný
SWA2105W/10
Zaistite spoľahlivé prepojenie
Spoľahnite sa na kábel pre reproduktor, ktorý vám zabezpečí spoľahlivé zvukové prepojenie medzi vašimi reproduktormi a tunermi.
10 m
S priemerom 1 mm a s prierezom 0,82 mm2
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť prenosu signálu pri minimálnom odpore.
Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalačných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú inštaláciu.