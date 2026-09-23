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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel pre reproduktory

SWA2105W/10

Zaistite spoľahlivé prepojenie

Spoľahnite sa na kábel pre reproduktor, ktorý vám zabezpečí spoľahlivé zvukové prepojenie medzi vašimi reproduktormi a tunermi.

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s týmto káblom pre reproduktor

Zaistite spoľahlivé prepojenie

  • 10 m

  • S priemerom 1 mm a s prierezom 0,82 mm2

Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu

Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalačných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.

Flexibilný PVC plášť

Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú inštaláciu.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 188.7 kB
  • 18 June 2025

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