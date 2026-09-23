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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel z optických vlákien

SWA2302W/10

Zaistite spoľahlivé prepojenie

Spoľahnite sa, že tento kábel zabezpečí optimálny výkon vašich komponentov. Ponúka to najlepšie prepojenie na prenos zvukových signálov medzi komponentmi.

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s týmto audiokáblom z optických vlákien

Zaistite spoľahlivé prepojenie

  • 1,5 m

Vysokokvalitné optické vlákna

Trubica s opticky čistým svetlom prenáša signály digitálneho zvuku medzi komponentmi pre bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.

Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje pripojenie vašich komponentov a robí ho ergonomicky komfortným.

Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia

Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 185.2 kB
  • 18 June 2025

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