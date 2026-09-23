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SWA2302W/10
Zaistite spoľahlivé prepojenie
Spoľahnite sa, že tento kábel zabezpečí optimálny výkon vašich komponentov. Ponúka to najlepšie prepojenie na prenos zvukových signálov medzi komponentmi.
1,5 m
Trubica s opticky čistým svetlom prenáša signály digitálneho zvuku medzi komponentmi pre bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje pripojenie vašich komponentov a robí ho ergonomicky komfortným.
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.