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Tento produkt už nie je dostupný

Stereofónny nahrávací kábel

SWA2533W/10

Zaistite spoľahlivé prepojenie

Spoľahnite sa na tento kábel, aby vám poskytol spoľahlivé zvukové prepojenie medzi komponentmi.

Zobraziť všetky výhody

pomocou tohto stereofónneho nahrávacieho kábla

Zaistite spoľahlivé prepojenie

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)

  • Čierna

Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia

Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Flexibilný PVC plášť

Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú inštaláciu.

Gumený uvoľňovač napnutia

Gumený uvoľňovač napnutia zaisťuje bezpečný, avšak spoľahlivý spojovací bod medzi káblom a koncovkou.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 158.4 kB
  • 18 June 2025

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