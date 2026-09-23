Tento produkt už nie je dostupný
SWA2533W/10
Zaistite spoľahlivé prepojenie
Spoľahnite sa na tento kábel, aby vám poskytol spoľahlivé zvukové prepojenie medzi komponentmi.
3,0 m
3,5 mm (M) - 3,5 mm (M)
Čierna
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú inštaláciu.
Gumený uvoľňovač napnutia zaisťuje bezpečný, avšak spoľahlivý spojovací bod medzi káblom a koncovkou.