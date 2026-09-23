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Tento produkt už nie je dostupný

Typ C na kábel HDMI

SWV5430/10

Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení

Zažite televízor s úžasným vysokým rozlíšením. Vždy pripojte svoje mobilné zariadenie priamo k televízoru, projektoru alebo mobilnému displeju. Kompatibilný s portom USB-C 3.1, ktorý podporuje alternatívny režim Display Port.

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4K 30 Hz Ultra HD s Ethernetom

Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení

  • 4K 30Hz

  • Vysokorýchlostný

  • 1,5 m

Plynulý obraz s 30 snímkami videa za sekundu a videosignálom 30Hz

Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dokonalý obraz s 30 snímkami za sekundu videa. Získate hladší obraz a príjemnejší divácky zážitok.

Kovový plášť a opletený kábel

Kovový plášť so spletanou úpravou chráni kábel a zaisťuje väčšiu trvácnosť.

UHD 2160p (4K)

Podporuje rozlíšenie videa až do 4K alebo UHD 2160p. Vďaka tomu môže vaša obrazovka konkurovať digitálnym kino systémom, aké sa používajú v kinách.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 249.1 kB
  • 5 August 2024

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