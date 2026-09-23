Tento produkt už nie je dostupný
SWV5431/00
Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení
Zažite televízor s úžasným vysokým rozlíšením. Vždy pripojte svoje mobilné zariadenie priamo k televízoru, projektoru alebo mobilnému displeju. Kompatibilný s portom USB-C 3.1, ktorý podporuje alternatívny režim Display Port.
4K 60 Hz
Vysokorýchlostný
1,5 m
Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dokonalý obraz so 60 snímkami za sekundu videa. Získate hladší obraz a príjemnejší divácky zážitok.
Kovový plášť so spletanou úpravou chráni kábel a zaisťuje väčšiu trvácnosť.