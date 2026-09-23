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Tento produkt už nie je dostupný

Typ C na kábel HDMI

SWV5431/00

Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení

Zažite televízor s úžasným vysokým rozlíšením. Vždy pripojte svoje mobilné zariadenie priamo k televízoru, projektoru alebo mobilnému displeju. Kompatibilný s portom USB-C 3.1, ktorý podporuje alternatívny režim Display Port.

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4K 60 Hz Ultra HD s Ethernetom

Zažite dokonalú televíziu vo vysokom rozlíšení

  • 4K 60 Hz

  • Vysokorýchlostný

  • 1,5 m

Plynulý obraz s 30 snímkami videa za sekundu a obnovovacou frekvenciou 60 Hz

Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dokonalý obraz so 60 snímkami za sekundu videa. Získate hladší obraz a príjemnejší divácky zážitok.

Kovový plášť a opletený kábel

Kovový plášť so spletanou úpravou chráni kábel a zaisťuje väčšiu trvácnosť.

Technické špecifikácie

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 253.7 kB
  • 24 August 2026

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