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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel HDMI

SWV5551/00

Potešte sa z obrazu v ultra vysokom rozlíšení

Zažite rozlíšenie Ultra HD 4K pri 60 sn./s. Vysokorýchlostné HDMI podporuje plných 32 kanálov zvukového systému so vzorkovacou frekvenciou až 1536 KHz

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4K 60 Hz Ultra HD s Ethernetom

Potešte sa z obrazu v ultra vysokom rozlíšení

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 5 m

UHD 2160p (4K)

Podporuje rozlíšenie videa až do 4K alebo UHD 2160p. Vďaka tomu môže vaša obrazovka konkurovať digitálnym kino systémom, aké sa používajú v kinách.

60 snímok za sekundu

Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímok za sekundu.

Pozlátené konektory pre lepšiu vodivosť

Pozlátené konektory poskytujú lepšiu vodivosť na zníženie prechodového odporu. Tiež zabraňujú v zníženiu kvality konektora spôsobenému oxidáciou.

Technické špecifikácie

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