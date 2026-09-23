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Kábel HDMI

SWV5613G/00

Certifikovaný kábel HDMI Premium

Certifikovaný kábel HDMI Premium poskytuje rozlíšenie Ultra HD 4K pri 60 sn./s. Vysokorýchlostné HDMI podporuje plných 32 kanálov zvukového systému so vzorkovacou frekvenciou až do 1536 kHz.

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4K 60 Hz Ultra HD s Ethernetom

Certifikovaný kábel HDMI Premium

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 1,5 m

60 snímok za sekundu

Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímok za sekundu.

30 AWG kábel z čistej medi pre najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku.

Využitie kvalitného materiálu – 30 AWG kábel z čistej medi na zabezpečenie najlepšieho spojenia s minimom straty údajov.

3D zážitok

Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.

Technické špecifikácie

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