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SWV5633G/00
Certifikovaný kábel HDMI Premium
Certifikovaný kábel HDMI Premium poskytuje rozlíšenie Ultra HD 4K pri 60 sn./s. Vysokorýchlostné HDMI podporuje plných 32 kanálov zvukového systému so vzorkovacou frekvenciou až do 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gb/s
3 m
Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímok za sekundu.
Využitie kvalitného materiálu – 30 AWG kábel z čistej medi na zabezpečenie najlepšieho spojenia s minimom straty údajov.
Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.
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