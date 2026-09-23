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Kábel HDMI

SWV5733B/00

Potešte sa z obrazu v ultra vysokom rozlíšení

Zažite rozlíšenie Ultra HD 4K pri 60 sn./s. Vysokorýchlostné HDMI podporuje plných 32 kanálov zvukového systému so vzorkovacou frekvenciou až 1536 KHz a dĺžkou kábla 3 metre.

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4K 60 Hz Ultra HD s Ethernetom

Potešte sa z obrazu v ultra vysokom rozlíšení

  • HDMI 2.0

  • 18 Gb/s

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

60 snímok za sekundu

Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímok za sekundu.

3D zážitok

Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.

Audio Return Channel (ARC)

Umožňuje televízoru pripojenému cez HDMI so vstavaným tunerom odosielať digitálne obrazové údaje do systému priestorového zvuku, preto nie je potrebné používať samostatný zvukový kábel.

Technické špecifikácie

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