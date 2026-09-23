SWV5733B/00
Potešte sa z obrazu v ultra vysokom rozlíšení
Zažite rozlíšenie Ultra HD 4K pri 60 sn./s. Vysokorýchlostné HDMI podporuje plných 32 kanálov zvukového systému so vzorkovacou frekvenciou až 1536 KHz a dĺžkou kábla 3 metre.
HDMI 2.0
18 Gb/s
4K 60 Hz
3 m
Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímok za sekundu.
Podporuje všetky 3D formáty videa a umožňuje aplikácie skutočného 3D domáceho kina a hier.
Umožňuje televízoru pripojenému cez HDMI so vstavaným tunerom odosielať digitálne obrazové údaje do systému priestorového zvuku, preto nie je potrebné používať samostatný zvukový kábel.
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