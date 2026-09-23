Tento produkt už nie je dostupný
SWV6001/00
Prémiový adaptér USB typu C s výstupmi HDMI a VGA
Prémiový kábel adaptéra USB typu C s výstupom HDMI (samičí). S rozlíšením 4K a dĺžkou 0,15 m.
Samčie (M) - samičie (F)
HDMI 2.0
Kvalitná konštrukcia používa iba prvotriedne materiály na vytvorenie produktov s dlhšou životnosťou.
Podporuje rozlíšenie videa až 4K (3840 x 2160) a poskytuje tak špičkovú kvalitu obrazu a herných zážitkov.
Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dokonalý obraz s 30 snímkami za sekundu videa. Získate hladší obraz a príjemnejší divácky zážitok.
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