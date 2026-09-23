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Adaptér USB-C na HDMI

SWV6001/00

Prémiový adaptér USB typu C s výstupmi HDMI a VGA

Prémiový kábel adaptéra USB typu C s výstupom HDMI (samičí). S rozlíšením 4K a dĺžkou 0,15 m.

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Úžasná čistota a zvuk

Prémiový adaptér USB typu C s výstupmi HDMI a VGA

  • Samčie (M) - samičie (F)

  • HDMI 2.0

Vyhotovené s konštrukciou vysokej kvality

Kvalitná konštrukcia používa iba prvotriedne materiály na vytvorenie produktov s dlhšou životnosťou.

Rozlíšenie 4K (3840 x 2160)

Podporuje rozlíšenie videa až 4K (3840 x 2160) a poskytuje tak špičkovú kvalitu obrazu a herných zážitkov.

Plynulý obraz s 30 snímkami videa za sekundu a videosignálom 30Hz

Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dokonalý obraz s 30 snímkami za sekundu videa. Získate hladší obraz a príjemnejší divácky zážitok.

Technické špecifikácie

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