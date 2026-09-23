Tento produkt už nie je dostupný
SWV6021/00
Prémiový adaptér USB typu C s výstupmi HDMI a VGA
Prémiový adaptér USB typu C s výstupmi HDMI (samičí) a VGA. Dĺžka kábla 0,15 m. Výstup VGA podporuje rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov pri 60 Hz s výstupom Full HD. Výstup HDMI podporuje rozlíšenie 4K x 2K pri 30 Hz s výstupom Ultra Clear.
HDMI
VGA
Kvalitná konštrukcia používa iba prvotriedne materiály na vytvorenie produktov s dlhšou životnosťou.
Podporuje rozlíšenie videa až 4K (3840 x 2160) a poskytuje tak špičkovú kvalitu obrazu a herných zážitkov.
Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si dokonalý obraz s 30 snímkami za sekundu videa. Získate hladší obraz a príjemnejší divácky zážitok.
Hodnotenie