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USB typu C do USB typu C

SWV6803/00

Prvotriedny opletený kábel USB-C k USB-C

Zásuvka Thunderbolt 3 USB-C podporuje zariadenia s rozlíšením 5K a šírku pásma 40 Gb/s. Prémiový kábel má dĺžku 3 m pre dodatočnú flexibilitu pri nabíjaní.

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Prvotriedny opletený kábel USB-C k USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gb/s

  • 3 m

Všestranný kábel USB C pre monitory s rozhraním USB C

Jednokáblové riešenie pre váš monitor s rozhraním USB C, ktoré zabezpečí video, mimoriadne rýchly prenos dát a zároveň nabíjanie vášho notebooku.

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 4.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 40 Gb/s cez rozhranie USB 4.0.

Technické špecifikácie

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