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SWV6803/00
Prvotriedny opletený kábel USB-C k USB-C
Zásuvka Thunderbolt 3 USB-C podporuje zariadenia s rozlíšením 5K a šírku pásma 40 Gb/s. Prémiový kábel má dĺžku 3 m pre dodatočnú flexibilitu pri nabíjaní.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gb/s
3 m
Jednokáblové riešenie pre váš monitor s rozhraním USB C, ktoré zabezpečí video, mimoriadne rýchly prenos dát a zároveň nabíjanie vášho notebooku.
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 40 Gb/s cez rozhranie USB 4.0.
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